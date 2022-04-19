Российские военные уничтожили два склада с частями ракет "Точка-У" на Украине – МО РФ

Российские военные уничтожили два склада с частями ракет "Точка-У" на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пик весеннего половодья в столичном регионе пройден, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Канатную дорогу в Москве откроют 20 апреля. Она будет работать по летнему расписанию.

