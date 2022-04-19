ВС РФ предложили боевикам на "Азовстали" сложить оружие – МО РФ

Россия гарантирует сохранение жизни и соблюдение норм Женевской конвенции по отношению ко всем боевикам с "Азовстали", которые сдадутся в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Число умерших из-за коронавируса в России возросло за сутки на 235, до 373 948 человек, рассказали в Оперативном штабе.

