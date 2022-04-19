В Калининграде предложили снять ограничения на пересечение границы с Евросоюзом

В Калининграде предлагают снять ограничения на пересечение границы с Евросоюзом, так как ЕС разрешил въезд из России. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов. Министерство иностранных дел эту инициативу поддержало.

Сейчас вопрос рассматривают другие заинтересованные ведомства. Как отметил Алиханов, Литва может и хотела бы закрыть границу с Россией, но одного желания Вильнюса недостаточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

