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19 марта, 11:30

Политика

ВС РФ сбили 35 дронов ВСУ над Курской областью в ночь на 19 марта

ВС РФ сбили 35 дронов ВСУ над Курской областью в ночь на 19 марта

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35 украинских беспилотников уничтожили средства ПВО над Курской областью в ночь на 20 марта, сообщили в Минобороны России. Активные боевые действия идут в приграничных районах вблизи населенных пунктов Гоголевка, Олешня, Горналь и Гуево.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили свыше 47 тысяч беспилотников и 601 зенитный ракетный комплекс, а также 658 самолетов и 283 вертолета ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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