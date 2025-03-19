ВС РФ сбили 35 дронов ВСУ над Курской областью в ночь на 19 марта

35 украинских беспилотников уничтожили средства ПВО над Курской областью в ночь на 20 марта, сообщили в Минобороны России. Активные боевые действия идут в приграничных районах вблизи населенных пунктов Гоголевка, Олешня, Горналь и Гуево.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации российские войска уничтожили свыше 47 тысяч беспилотников и 601 зенитный ракетный комплекс, а также 658 самолетов и 283 вертолета ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.