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19 марта, 09:15

Политика

Путин и Трамп провели самый продолжительный телефонный разговор

Путин и Трамп провели самый продолжительный телефонный разговор

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Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине и перспективы нормализации российско-американских отношений. Разговор длился 2 часа 28 минут, что стало рекордом для переговоров лидеров двух стран.

Лидеры рассмотрели инициативу США о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В ходе переговоров стороны договорились об обмене пленными 175 на 175 человек, а также о передаче 23 тяжелораненых украинских военных в рамках гуманитарной инициативы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
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