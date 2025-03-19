Путин и Трамп провели самый продолжительный телефонный разговор

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на Украине и перспективы нормализации российско-американских отношений. Разговор длился 2 часа 28 минут, что стало рекордом для переговоров лидеров двух стран.

Лидеры рассмотрели инициативу США о 30-дневном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. В ходе переговоров стороны договорились об обмене пленными 175 на 175 человек, а также о передаче 23 тяжелораненых украинских военных в рамках гуманитарной инициативы.

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