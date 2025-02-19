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19 февраля, 19:30

Политика

Песков прокомментировал подготовку встречи Путина и Трампа

Песков прокомментировал подготовку встречи Путина и Трампа

Зеленский отменил запланированный визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров РФ и США

Трамп заявил, что Байден даже не пытался добиться мира на Украине

Путин поблагодарил власти Саудовской Аравии за организацию переговоров России и США

Путин заявил, что Россия сделала первый шаг для возобновления работы с США

Владимир Путин получил доклад о российско-американских переговорах в Эр-Рияде

Трамп остался доволен результатами переговоров США и России в Эр-Рияде

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Трамп отметил стремление России принять меры для остановки конфликта на Украине

Лавров заявил о возможности России самостоятельно развивать арктические территории

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока точно сложно сказать, сколько уйдет времени на подготовку встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Также, по словам Пескова для тех, кто может попытаться подорвать диалог сторон, нет "красных линий".

Между тем, Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины 350 миллиардов долларов, но ничего не получат взамен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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политикавластьвидеоСветлана Ключникова
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