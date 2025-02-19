Песков прокомментировал подготовку встречи Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока точно сложно сказать, сколько уйдет времени на подготовку встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Также, по словам Пескова для тех, кто может попытаться подорвать диалог сторон, нет "красных линий".

Между тем, Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины 350 миллиардов долларов, но ничего не получат взамен.

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