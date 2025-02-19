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19 февраля, 19:15

Политика

Зеленский отменил запланированный визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров РФ и США

Зеленский отменил запланированный визит в Саудовскую Аравию на фоне переговоров РФ и США

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Президент Украины Владимир Зеленский на фоне российско-американских переговоров отменил запланированный ранее визит в Саудовскую Аравию. Американский лидер Дональд Трамп при этом, указал на то, что Украине необходимы выборы, и при этом отметил, что рейтинг Зеленского сейчас опустился до 4%,

Также миллиардер Илон Маск в соцсетях под комментарием "Зеленский не хочет мира, а только денег и власти" отметил, что согласен на 100 процентов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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