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19 февраля, 13:15

Политика

Лавров заявил о намерении РФ увеличить число торговых представительств страны в Африке

Лавров заявил о намерении РФ увеличить число торговых представительств страны в Африке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ планирует увеличить количество торговых представительств страны в Африке.

Госсекретарь США Марко Рубио на переговорах с Россией подчеркнул, что команда президента США Дональда Трампа исходит из признания национальных интересов государств. По словам Лаврова, они никогда не совпадут полностью.

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