Лавров заявил, что США стали лучше понимать позицию России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США стали лучше понимать российскую позицию после проведенных переговоров в Эр-Рияде. Он отметил, что национальные интересы далеко не всегда будут совпадать, однако важно регулировать эти несовпадения.

Стороны 18 февраля обсудили восстановление отношений, организацию встречи глав государств, а также запуск процесса урегулирования украинского конфликта. Итоги встречи передадут президентам стран, а те примут решение о дальнейших шагах.

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