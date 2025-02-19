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19 февраля, 08:45

Политика

Новости мира: Трамп потребовал провести выборы на Украине

Новости мира: Трамп потребовал провести выборы на Украине

Российский Су-34 нанес удар по опорному пункту ВСУ в Курской области

Дональд Трамп положительно оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде

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В США положительно оценили переговоры с Россией в Эр-Рияде

В США потребовали провести выборы на Украине. С таким заявлением глава государства Дональд Трамп выступил на пресс-конференции после переговоров Штатов и России в Эр-Рияде. Он отметил, что это не желание РФ, а его личное и лидеров других стран. Высказался американский президент и о главе Украины Владимире Зеленском. У него, по мнению Трампа, низкий уровень поддержки среди населения – около 4%.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон созывает вторую за три дня встречу лидеров стран ЕС. Он надеется обсудить конфликт на Украине. Ожидается, что во встрече примут участие Норвегия, Канада, страны Прибалтики, Чехия, Греция и другие страны Евросоюза. Два дня назад главы некоторых стран ЕС уже собирались, говорили про оборону и возможные мирные договоренности по украинскому конфликту, но встреча закончилась ничем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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