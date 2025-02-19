Новости мира: Трамп потребовал провести выборы на Украине

В США потребовали провести выборы на Украине. С таким заявлением глава государства Дональд Трамп выступил на пресс-конференции после переговоров Штатов и России в Эр-Рияде. Он отметил, что это не желание РФ, а его личное и лидеров других стран. Высказался американский президент и о главе Украины Владимире Зеленском. У него, по мнению Трампа, низкий уровень поддержки среди населения – около 4%.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон созывает вторую за три дня встречу лидеров стран ЕС. Он надеется обсудить конфликт на Украине. Ожидается, что во встрече примут участие Норвегия, Канада, страны Прибалтики, Чехия, Греция и другие страны Евросоюза. Два дня назад главы некоторых стран ЕС уже собирались, говорили про оборону и возможные мирные договоренности по украинскому конфликту, но встреча закончилась ничем.

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