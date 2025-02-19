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19 февраля, 07:15

Политика

Дональд Трамп положительно оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде

Дональд Трамп положительно оценил переговоры с Россией в Эр-Рияде

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Президент США Дональд Трамп остался доволен результатами переговоров с Россией, которые прошли в Эр-Рияде. Американский президент назвал их очень хорошими.

По данным СМИ, главной темой переговоров стало решение украинского кризиса. По мнению журналистов газеты The Guardian, кроме мирного урегулирования, дипломаты просчитывают и те выгоды, которые принесет Москве и Вашингтону завершение конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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