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19 февраля, 12:00

Политика

Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод

Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод

Новости регионов: Минобороны РФ сообщило об освобождении завода в Авдеевке

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Группировка "Центр" взяла под полный контроль Авдеевский коксохимический завод – на административных зданиях российские флаги. Об этом сообщило Минобороны. По словам начальника инженерных войск Центрального военного округа, за сутки в городе обезвредили более 200 мин и других взрывных устройств. Российские войска 17 февраля полностью освободили Авдеевку и продвинулись более чем на 8,5 километра. Общая площадь освобожденной территории составила почти 31 километр.

Федеральная служба безопасности ликвидировала агента СБУ, который готовил теракт против одного из политиков Запорожья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Атаку пытался организовать завербованный Украиной россиянин. Диверсанта координировала и снабжала взрывчаткой СБУ. При попытке задержания он оказал сопротивление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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