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19 февраля, 10:45

Политика

Новости регионов: Минобороны РФ сообщило об освобождении завода в Авдеевке

Новости регионов: Минобороны РФ сообщило об освобождении завода в Авдеевке

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Группировка "Центр" взяла под контроль Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщает Минобороны России. На административных зданиях установили российские флаги. За сутки в Авдеевке обезвредили более 200 мин и других взрывных устройств, сообщает РИА Новости. Особое внимание уделяли объектам инфраструктуры.

В Норильске из-за сильной метели закрыли дорогу до аэропорта. Она заблокирована для всех видов транспорта, сообщают в местном МЧС. Пассажиров в аэропорт доставят на специальных автобусах. Спасатели предупреждают, что непогода в Норильске продолжится в течение 19 февраля – ожидается ветер с порывами до 30 метров в секунду и снег.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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