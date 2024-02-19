Новости регионов: Минобороны РФ сообщило об освобождении завода в Авдеевке

Группировка "Центр" взяла под контроль Авдеевский коксохимический завод. Об этом сообщает Минобороны России. На административных зданиях установили российские флаги. За сутки в Авдеевке обезвредили более 200 мин и других взрывных устройств, сообщает РИА Новости. Особое внимание уделяли объектам инфраструктуры.

В Норильске из-за сильной метели закрыли дорогу до аэропорта. Она заблокирована для всех видов транспорта, сообщают в местном МЧС. Пассажиров в аэропорт доставят на специальных автобусах. Спасатели предупреждают, что непогода в Норильске продолжится в течение 19 февраля – ожидается ветер с порывами до 30 метров в секунду и снег.

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