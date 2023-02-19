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19 февраля, 23:30

Политика

Массовый митинг против поставок оружия Киеву организовали в центре Вашингтона

Массовый митинг против поставок оружия Киеву организовали в центре Вашингтона

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Массовый митинг против поставок оружия Киеву организовали в центре Вашингтона. Люди собрались у мемориала бывшему президенту Аврааму Линкольну.

У многих в руках были транспаранты с лозунгами против НАТО и антироссийских санкций. Демонстранты требуют перестать вливать миллиарды долларов в Украину и посодействовать мирным переговорам с Россией, а также обвинили власти в инфляции и росте цен.

По данным организаторов, в митинге участвуют представители разных политических сил, в том числе бывшие члены палаты представителей конгресса США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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