Массовый митинг против поставок оружия Киеву организовали в центре Вашингтона. Люди собрались у мемориала бывшему президенту Аврааму Линкольну.

У многих в руках были транспаранты с лозунгами против НАТО и антироссийских санкций. Демонстранты требуют перестать вливать миллиарды долларов в Украину и посодействовать мирным переговорам с Россией, а также обвинили власти в инфляции и росте цен.

По данным организаторов, в митинге участвуют представители разных политических сил, в том числе бывшие члены палаты представителей конгресса США.

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