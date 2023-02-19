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Политика

ВС РФ взяли под контроль почти все высоты вокруг Артемовска

ВС РФ взяли под контроль почти все высоты вокруг Артемовска

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Под Артемовском киевские формирования практически лишились возможности получать боеприпасы и пополнять резерв живой силы. Российские военные взяли под контроль практически все высоты вокруг города.

Российские войска также взяли под контроль поселок Парасковиевка. Это пригород Артемовска. Штурмовые группы полностью зачистили населенный пункт и туда уже подтягивается тяжелое вооружение российских военных.

Подробнее об этих и других событиях специальной военно операции – в сюжете телеканала Москва 24.

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