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Новости

19 января, 16:30

Политика

Новости мира: Дональд Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию

Новости мира: Дональд Трамп прибыл в Вашингтон на инаугурацию

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Избранный президент США Дональд Трамп прибыл в Вашингтон, где 20 января состоится церемония его инаугурации. Самолет президента приземлился вечером в субботу, 18 января. Сразу после этого Трамп в сопровождении супруги Мелании и младшего сына отправился в свой гольф-клуб. Там состоялся торжественный ужин и запуск фейерверка. Мероприятие должно пройти на площадке спортивной арены в центре Вашингтона. Там же выступит и американский предприниматель Илон Маск.

Легендарный балет "Лебединое озеро" продолжает покорять мировые сцены и даже ледяные. Известная французская балерина Виктория Добервиль исполнила танец в Антарктике. Грациозная девушка несколько секунд балансировала на корпусе ледокола. В лютый мороз на ней была лишь легкая пачка и пуанты. После того, как балерина выложила видео в Сеть, многие засомневались, что это реальные съемки, ссылаясь на нейросети. Однако танцовщица выложила также видео подготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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