Новости мира: соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня вступило в силу

Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня вступило в силу. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Власти Израиля подтвердили, что получили от ХАМАС список имен заложников, которые будут освобождены в рамках первого этапа сделки. Это условие было ее частью. Перемирие должно было произойти утром 19 января, однако список движение вовремя не предоставило. Представители ХАМАС объяснили, что задержка произошла по техническим причинам.

Сторонники арестованного президента Южной Кореи устроили погром в здании суда. Протестующие недовольны его решением, продлить заключение Юн Сок Еля на срок до 20 дней. Недовольные атаковали полицейских и прорвали кордон. Силовики не смогли остановить толпу. По данным местных СМИ, на протесты вышли более 40 тысяч человек.

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