Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 13:30

Политика

Новости мира: соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня вступило в силу

Новости мира: соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня вступило в силу

Новости мира: на горнолыжном курорте Испании обрушился подъемник

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

В Госдуме заявили о готовности бюджета к индексации пенсий на 2,22%

Армия России заняла села Времевка и Петропавловка в ДНР

Новости мира: жители Южной Кореи вышли на митинг в поддержку президента

Новости мира: инаугурацию Трампа проведут в закрытом формате

ВС РФ освободили Славянку в ДНР

В Голливуде готовятся к трансформации отношений с Трампом

Израиль одобрил соглашение с ХАМАС о перемирии

Соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня вступило в силу. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Власти Израиля подтвердили, что получили от ХАМАС список имен заложников, которые будут освобождены в рамках первого этапа сделки. Это условие было ее частью. Перемирие должно было произойти утром 19 января, однако список движение вовремя не предоставило. Представители ХАМАС объяснили, что задержка произошла по техническим причинам.

Сторонники арестованного президента Южной Кореи устроили погром в здании суда. Протестующие недовольны его решением, продлить заключение Юн Сок Еля на срок до 20 дней. Недовольные атаковали полицейских и прорвали кордон. Силовики не смогли остановить толпу. По данным местных СМИ, на протесты вышли более 40 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоСтанислав КуликЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика