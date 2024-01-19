Волонтеры в пункте сбора подписей рассказали, кто приходит поддержать Путина на выборах

В столице идет сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента. В разных районах города до конца января будут открыты порядка 50 пунктов, куда могут прийти москвичи и оставить свою подпись.

Найти эти пункты можно в торговых центрах и общественных пространствах. Везде посетителей встречают волонтеры. По их словам, каждый день приходит большое количество человек разных возрастов.

Для того чтобы оставить свою подпись, гражданам достаточно иметь с собой бумажный паспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.