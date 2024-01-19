Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина участвовать в выборах

Дарья Донцова поддержала решение Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах в 2024 году. Писательница отметила, что за последние 20 с лишним лет в стране все изменилось в лучшую сторону благодаря действующему президенту.

В столице идет сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на предстоящих выборах президента. В разных районах города до конца января будут открыты около полусотни пунктов, куда могут прийти москвичи и оставить свою подпись. Найти их можно в торговых центрах и общественных пространствах.

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