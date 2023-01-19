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19 января, 19:45

Политика

ВС РФ взяли под контроль 4 населенных пункта в Запорожской области

ВС РФ взяли под контроль 4 населенных пункта в Запорожской области

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Российские войска взяли под контроль четыре населенных пункта у города Орехов в Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Киноактеру Алеку Болдуину предъявят обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора. Об этом заявила окружной прокурор в американском штате Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс. Аналогичное обвинение будет предъявлено оружейнику съемочной группы фильма "Раст" Ханне Гутерреш-Рид, на съемках которого произошла трагедия.

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