Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:00

Политика

Новости часа: Лавров заявил, что РФ проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву

Новости часа: Лавров заявил, что РФ проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву

В ЛНР сообщили об обстреле Кременной

Новости часа: Лавров заявил, что Запад подталкивает Киев к созданию угроз РФ и Белоруссии

РФ и Белоруссия подписали меморандум о безопасности и купировании угроз

Новости часа: в больницах остаются 16 из 25 пострадавших при авиакатастрофе в Броварах

ВС РФ ведут успешное наступление на донецком направлении – Минобороны

Новости часа: Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов

Поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень – Песков

Новости часа: поставки Украине оружия для ударов по РФ обострят конфликт – Песков

Лавров заявил, что РФ и Белоруссия имеют общий взгляд на цели СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия проверяет сведения о том, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ помогали Киеву в силовых акциях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Минске с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Пять новых выделенных полос запустили на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщил Дептранс.

Около 90% номеров в загородных отелях Подмосковья забронировали на февральские праздники. Такую информацию представил Минтуризма региона.

Читайте также
политикагороддорогитуризмвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика