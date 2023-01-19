Новости часа: Лавров заявил, что РФ проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия проверяет сведения о том, что сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ помогали Киеву в силовых акциях. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Минске с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Пять новых выделенных полос запустили на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщил Дептранс.

Около 90% номеров в загородных отелях Подмосковья забронировали на февральские праздники. Такую информацию представил Минтуризма региона.