Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:15

Политика

В ЛНР сообщили об обстреле Кременной

В ЛНР сообщили об обстреле Кременной

Новости часа: Лавров заявил, что Запад подталкивает Киев к созданию угроз РФ и Белоруссии

РФ и Белоруссия подписали меморандум о безопасности и купировании угроз

Новости часа: в больницах остаются 16 из 25 пострадавших при авиакатастрофе в Броварах

ВС РФ ведут успешное наступление на донецком направлении – Минобороны

Новости часа: Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов

Поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень – Песков

Новости часа: поставки Украине оружия для ударов по РФ обострят конфликт – Песков

Лавров заявил, что РФ и Белоруссия имеют общий взгляд на цели СВО

У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО – Лавров

ВСУ ведут жесткий обстрел центра Кременной в ЛНР. Снаряды прилетают каждую одну–две минуты. Об этом заявил бывший посол республики в России Родион Мирошник. Он указал, что удары наносятся по центру и по жилым микрорайонам.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ заняли более выгодные позиции на южно-донецком направлении. В ходе наступательных действий военнослужащие России вывели из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика