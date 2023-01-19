В ЛНР сообщили об обстреле Кременной

ВСУ ведут жесткий обстрел центра Кременной в ЛНР. Снаряды прилетают каждую одну–две минуты. Об этом заявил бывший посол республики в России Родион Мирошник. Он указал, что удары наносятся по центру и по жилым микрорайонам.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ заняли более выгодные позиции на южно-донецком направлении. В ходе наступательных действий военнослужащие России вывели из строя радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства.