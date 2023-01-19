Новости часа: Лавров заявил, что Запад подталкивает Киев к созданию угроз РФ и Белоруссии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад подталкивает Киев к созданию непосредственных угроз жизненно важным интересам России и Белоруссии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Украинские военные снова нанесли удар по Донецку из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в ТАСС.

Заболеваемость гриппом в России растет. Привитые защищены от всех штаммов, рассказали в Минздраве.