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Политика

Новости часа: Лавров заявил, что Запад подталкивает Киев к созданию угроз РФ и Белоруссии

Новости часа: Лавров заявил, что Запад подталкивает Киев к созданию угроз РФ и Белоруссии

РФ и Белоруссия подписали меморандум о безопасности и купировании угроз

Новости часа: в больницах остаются 16 из 25 пострадавших при авиакатастрофе в Броварах

ВС РФ ведут успешное наступление на донецком направлении – Минобороны

Новости часа: Роспотребнадзор поддержал идею о запрете вейпов

Поставки Киеву оружия для ударов по РФ выведут конфликт на новый уровень – Песков

Новости часа: поставки Украине оружия для ударов по РФ обострят конфликт – Песков

Лавров заявил, что РФ и Белоруссия имеют общий взгляд на цели СВО

У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО – Лавров

Лавров заявил о надежде на скорое возобновление авиасообщения с Грузией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Запад подталкивает Киев к созданию непосредственных угроз жизненно важным интересам России и Белоруссии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

Украинские военные снова нанесли удар по Донецку из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в ТАСС.

Заболеваемость гриппом в России растет. Привитые защищены от всех штаммов, рассказали в Минздраве.

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