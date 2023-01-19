РФ и Белоруссия подписали меморандум о безопасности и купировании угроз

Взаимодействие Москвы и Минска в военно-политической сфере и обороне обсудили глава МИД РФ Сергей Лавров и президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам Лаврова, Москва и Минск имеют общее представление о том, какие цели должны быть достигнуты в ходе военной спецоперации РФ на Украине.

Во время визита также был подписан меморандум об укреплении биологической безопасности двух стран, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран. После этого Лавров и его белорусский коллега Сергей Алейник провели совместную пресс-конференцию.

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