ВС РФ ведут успешное наступление на донецком направлении – Минобороны

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские военные ведут успешное наступление на донецком направлении. По его словам, огневое поражение ВСУ нанесли в районе трех населенных пунктов ДНР. А в ЛНР удалось уничтожить пять беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2 903 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7 569 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 113 единиц специальной военной автомобильной техники.

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