Лавров заявил, что РФ и Белоруссия имеют общий взгляд на цели СВО

У России и Белоруссии единая позиция по целям, которые нужно достичь в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, коллегии МИД двух стран 19 января на совместном заседании обсудят, как противостоять возможным враждебным шагам НАТО и ЕС, а также координацию в структурах ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.