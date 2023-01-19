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Политика

Лавров заявил, что РФ и Белоруссия имеют общий взгляд на цели СВО

Лавров заявил, что РФ и Белоруссия имеют общий взгляд на цели СВО

У России и Белоруссии единая позиция по целям СВО – Лавров

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У России и Белоруссии единая позиция по целям, которые нужно достичь в ходе специальной военной операции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, коллегии МИД двух стран 19 января на совместном заседании обсудят, как противостоять возможным враждебным шагам НАТО и ЕС, а также координацию в структурах ООН. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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