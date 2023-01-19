Сальдо рассказал о состоянии Каховской ГЭС

Каховская ГЭС защищена от украинских обстрелов: нет угрозы, что плотину разрушат и вода затопит низовья Днепра. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сейчас на гидроэлектростанции, которая находится на линии боевого соприкосновения, работают сменные бригады.

Данная ГЭС – финальная ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Она расположена в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области. Ее разрушение может привести к гибели тысяч людей. Станция регулирует всю мелиоративную систему южной части региона и Крыма. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.