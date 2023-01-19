Захарова прокомментировала слова канцлера Германии о необходимости поражения России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о врожденном уродстве канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так она прокомментировала его слова о необходимости поражения России.

Шольц заявил на экономическом форуме в Давосе, что РФ должна проиграть на поле боя, чтобы завершить конфликт на Украине.



Также немецкий канцлер ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине танков Leopard и отметил, что НАТО стремится избежать прямого столкновения с Россией. Хотя ранее в разговоре с Джо Байденом он дал понять, что Германия отправит бронетехнику в зону конфликта, если США поставят танки Abrams.

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