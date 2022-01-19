Поклонская не станет послом в Кабо-Верде

Наталья Поклонская не будет трудиться послом России в Кабо-Верде. Планы отменились по личным обстоятельствам. Эту информацию подтвердили и в российском МИД.

Поклонская заявила, что готова на любую должность, где будет полезна государству. О назначении в посольство Кабо-Верде стало известно прошлой осенью. Тогда Поклонская говорила, что это очень долгожданное событие. Однако отправление несколько раз откладывали и теперь стало известно, что планы вообще отменяются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.