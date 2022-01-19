Ангеле Меркель предложили работу в ООН

Ангеле Меркель предложили новую работу. Экс-канцлера Германии пригласили в ООН.

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш написал ей письмо с предложением поработать на пользу всему человечеству. Меркель может получить должность главы консультативного органа по глобальным общественным благам.

Под этим термином ООН понимает, в частности, глобальное здравоохранение, науку, обеспечение мира, защиту природы, мировую экономику.

Меркель на предложение о работе пока не ответила.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

