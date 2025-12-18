Форма поиска по сайту

18 декабря, 08:00

Политика

Политолог Солонников предположил, какая профессия могла бы подойти Трампу

Дональд Трамп заявил о надежде на скорое завершение украинского конфликта

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение по российским активам

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным пройдет 19 декабря

Число обращений молодежи на прямую линию с Путиным выросло на 10%

Собянин провел предновогодний прием для дипломатического корпуса

Песков заявил, что ИИ позволил дать полную картину по 2 млн обращений на прямую линию

Новости мира: протесты фермеров из 27 стран начались в Бельгии

Песков рассказал, как Путин готовится к прямой линии

Новости мира: глава ЕК потребовала от саммита ЕС решения по финансированию Украины

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предположил, что президент США Дональд Трамп мог бы быть телеведущим и вести ряд рейтинговых передач на телевидении, а также участвовал бы в реслинге.

Также политолог рассказал, кем он видит председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, она могла бы быть гинекологом и помогать женщинам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

