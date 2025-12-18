Политолог Солонников предположил, какая профессия могла бы подойти Трампу

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предположил, что президент США Дональд Трамп мог бы быть телеведущим и вести ряд рейтинговых передач на телевидении, а также участвовал бы в реслинге.

Также политолог рассказал, кем он видит председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. По его словам, она могла бы быть гинекологом и помогать женщинам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.