Потери ВСУ за время СВО составили 26 тысяч танков и бронированных машин

Вооруженные силы Украины несут существенные потери в технике в зоне специальной военной операции. Всего уничтожено 26 тысяч танков и других бронированных машин, десятки тысяч орудий полевой артиллерии, около ста тысяч беспилотников.

В Москве работает Единый центр поддержки участников СВО. Здесь помогают ветеранам вернуться к привычной мирной жизни. Специалисты выполняют запросы оперативно благодаря объединенной работе представителей всех городских ведомств.

