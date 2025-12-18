Форма поиска по сайту

18 декабря, 12:30

Политика

Потери ВСУ за время СВО составили 26 тысяч танков и бронированных машин

Потери ВСУ за время СВО составили 26 тысяч танков и бронированных машин

США и Россия могут провести новые переговоры по урегулированию конфликта на Украине

Госдума одобрила закон, ужесточающий правила работы МФО

Эксперты заявили о возможном начале масштабной операции США против Каракаса

В России введут электронные студенческие билеты и зачетные книжки

В Госдуме предложили полностью списывать долг по ипотеке при рождении четвертого ребенка

В Госдуме ужесточили наказание за тонировку стекол автомобилей

Штраф за перевозку детей без автокресел для водителей вырастет до 5 тыс руб

Дональд Трамп выступил с обращением к нации

Судьбу замороженных российских активов решат на саммите Евросоюза

Вооруженные силы Украины несут существенные потери в технике в зоне специальной военной операции. Всего уничтожено 26 тысяч танков и других бронированных машин, десятки тысяч орудий полевой артиллерии, около ста тысяч беспилотников.

В Москве работает Единый центр поддержки участников СВО. Здесь помогают ветеранам вернуться к привычной мирной жизни. Специалисты выполняют запросы оперативно благодаря объединенной работе представителей всех городских ведомств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

