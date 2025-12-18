18 декабря, 12:30Политика
Потери ВСУ за время СВО составили 26 тысяч танков и бронированных машин
Вооруженные силы Украины несут существенные потери в технике в зоне специальной военной операции. Всего уничтожено 26 тысяч танков и других бронированных машин, десятки тысяч орудий полевой артиллерии, около ста тысяч беспилотников.
В Москве работает Единый центр поддержки участников СВО. Здесь помогают ветеранам вернуться к привычной мирной жизни. Специалисты выполняют запросы оперативно благодаря объединенной работе представителей всех городских ведомств.
