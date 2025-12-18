Судьбу замороженных российских активов решат на саммите Евросоюза

Судьбу замороженных на Западе российских активов собираются решать на саммите Евросоюза, который начинает работу 18 декабря. Ярый сторонник их изъятия, канцлер Германии Фридрих Мерц, оценил вероятность положительного решения как "50 на 50".

По его словам, исход саммита пока неясен. Свои опасения Мерц связывает не столько с юридическими препятствиями, сколько с политическими разногласиями внутри ЕС. Канцлер также отметил, что у Киева есть финансирование на первый квартал 2026 года, но после этого ситуация станет критической.

