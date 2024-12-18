Госдума приняла поправки об освобождении врачей от ответственности по статье УК РФ

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о декриминализации медицинской деятельности. Теперь медики не будут привлекаться к ответственности по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее именно по этой статье работников медицинской отрасли привлекали к ответственности чаще всего. В связи с этим было очень много спорных приговоров медикам и очень много громких дел.

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