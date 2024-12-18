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18 декабря, 12:30

Политика

Новости мира: журналист Карлсон настоял, чтобы Помпео не включали в администрацию Трампа

Новости мира: журналист Карлсон настоял, чтобы Помпео не включали в администрацию Трампа

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Такер Карлсон настоял, чтобы Майка Помпео не включали в новую администрацию Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. По ее данным, многие в окружении избранного президента США считали Помпео явным фаворитом на пост следующего министра обороны. Карлсон представил Трампу целый список претензий. Среди них якобы фигурировал возможный заговор с целью убийства основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Германия должна начать переговоры с Россией по возобновлению поставок газа по ветке "Северного потока – 2", которая не пострадала. Депутат Клаус Эрнст требует от властей перестать подстраиваться под США. По его мнению, именно Штаты несут ответственность за кризис, который наступил в Германии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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