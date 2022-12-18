ВС РФ сбили девять РСЗО HIMARS в Херсонской области, ДНР и ЛНР

Российские средства противовоздушной обороны сбили девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в Херсонской области, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Последние новости из зоны проведения спецоперации рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, на купянском направлении в результате огневого поражения в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области уничтожено до 25 украинских военнослужащих, бронетранспортер и два автомобиля.

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