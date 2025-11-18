Форма поиска по сайту

18 ноября, 14:15

Политика

Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО за сутки

Новости мира: Николас Мадуро подтвердил готовность к диалогу с США

Российский истребитель Су-57Э произвел впечатление на авиасалоне в Дубае

В Госдуме предложили ввести обязательную ежегодную индексацию зарплат

Новости мира: Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

В России выходные дни предложили исключить из числа отпускных

Дональд Трамп сделал ряд важных громких заявлений

Судебные приставы Псковской области передали 21 слиток золота в доход государства

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить короткие видео в интернете

В Госдуме предложили не включать выходные дни в срок оплачиваемого отпуска

Российские военные за сутки взяли под контроль три населенных пункта: Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области.

Как сообщает Минобороны, в результате захвата Гая взят важный дорожный узел на пути к Покровскому и Отрадному. Одновременно продолжаются упорные бои в Купянске, где группировка ВСУ находится в частичном окружении.

По официальным данным, за время проведения СВО уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 97 тысяч беспилотников ВСУ. Противник потерял более 26 тысяч танков и боевых машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоНаталия Шкода

