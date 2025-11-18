Российские военные взяли под контроль три населенных пункта в зоне СВО за сутки

Российские военные за сутки взяли под контроль три населенных пункта: Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области.

Как сообщает Минобороны, в результате захвата Гая взят важный дорожный узел на пути к Покровскому и Отрадному. Одновременно продолжаются упорные бои в Купянске, где группировка ВСУ находится в частичном окружении.

По официальным данным, за время проведения СВО уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета и 97 тысяч беспилотников ВСУ. Противник потерял более 26 тысяч танков и боевых машин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.