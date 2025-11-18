Новости мира: Николас Мадуро подтвердил готовность к диалогу с США

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США на фоне эскалации конфликта между странами. Мадуро отметил, что дипломатия и переговоры могут помочь достичь взаимопонимания. Ранее о возможности обсуждения проблем высказывался и президент США Дональд Трамп.

Во время пресс-конференции в Белом доме журналисты обратили внимание на изменившийся голос Трампа. Американский президент объяснил хрипоту тем, что ему неоднократно приходилось срываться на крик в ходе обсуждения вопросов международной торговли со своими подчиненными.

