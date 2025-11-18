Форма поиска по сайту

Новости

18 ноября, 12:30

Политика

Новости мира: Николас Мадуро подтвердил готовность к диалогу с США

Российский истребитель Су-57Э произвел впечатление на авиасалоне в Дубае

В Госдуме предложили ввести обязательную ежегодную индексацию зарплат

Новости мира: Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

В России выходные дни предложили исключить из числа отпускных

Дональд Трамп сделал ряд важных громких заявлений

Судебные приставы Псковской области передали 21 слиток золота в доход государства

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить короткие видео в интернете

В Госдуме предложили не включать выходные дни в срок оплачиваемого отпуска

Россия представит более 850 образцов военной техники на авиасалоне в Дубае

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность к диалогу с администрацией США на фоне эскалации конфликта между странами. Мадуро отметил, что дипломатия и переговоры могут помочь достичь взаимопонимания. Ранее о возможности обсуждения проблем высказывался и президент США Дональд Трамп.

Во время пресс-конференции в Белом доме журналисты обратили внимание на изменившийся голос Трампа. Американский президент объяснил хрипоту тем, что ему неоднократно приходилось срываться на крик в ходе обсуждения вопросов международной торговли со своими подчиненными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

