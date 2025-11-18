Российский истребитель Су-57Э произвел впечатление на авиасалоне в Дубае

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 стал главной сенсацией международного авиасалона в Дубае. Машина, пилотируемая заслуженным летчиком-испытателем Героем России Сергеем Богданом, впервые продемонстрировала свои возможности на Ближнем Востоке.

Возвращение истребителя на взлетно-посадочную полосу сопровождалось аплодисментами и возгласами поддержки от международной публики. Ранее Су-57Э уже демонстрировался на авиавыставках в Китае и Индии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.