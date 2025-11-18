Новости мира: Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины, сравнив его с попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки. Он заявил, что Венгрия не поддерживает данное предложение. По его словам, Венгрия не утратила здравого смысла.

Совет безопасности ООН принял проект резолюции США в поддержку плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совета. Россия и Китай воздержались. Ранее российская делегация сообщила, что подготовила альтернативный проект, в котором подчеркивается необходимость двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов и по-прежнему открыт стать площадкой для диалога между Россией и США. Венгерская сторона ожидает сигнала от Москвы и Вашингтона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.