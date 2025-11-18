Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 07:30

Политика

Новости мира: Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

Новости мира: Орбан сравнил помощь Украине с отправкой водки алкоголику

В России выходные дни предложили исключить из числа отпускных

Дональд Трамп сделал ряд важных громких заявлений

Судебные приставы Псковской области передали 21 слиток золота в доход государства

"Вопрос спорный": в Госдуме предложили запретить короткие видео в интернете

В Госдуме предложили не включать выходные дни в срок оплачиваемого отпуска

Россия представит более 850 образцов военной техники на авиасалоне в Дубае

Новости мира: Трамп допустил переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро

Подразделения группировки "Восток" вытеснили ВСУ из Ровнополья в Запорожской области

Новости мира: в Газу прибыл гуманитарный конвой из ОАЭ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о финансировании Украины, сравнив его с попыткой помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки. Он заявил, что Венгрия не поддерживает данное предложение. По его словам, Венгрия не утратила здравого смысла.

Совет безопасности ООН принял проект резолюции США в поддержку плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совета. Россия и Китай воздержались. Ранее российская делегация сообщила, что подготовила альтернативный проект, в котором подчеркивается необходимость двухгосударственного урегулирования палестино-израильского конфликта.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов и по-прежнему открыт стать площадкой для диалога между Россией и США. Венгерская сторона ожидает сигнала от Москвы и Вашингтона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика