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18 ноября, 13:30

Политика

На Западе выражают обеспокоенность решением Байдена по ударам вглубь России

На Западе выражают обеспокоенность решением Байдена по ударам вглубь России

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В СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил применение американского оружия вглубь России. Ранее подобные сведения поступали и в отношении Франции, однако теперь дипломаты заявляют, что на данный момент никаких решений не принято. 

Более того, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал решение президента Байдена разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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