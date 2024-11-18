На Западе выражают обеспокоенность решением Байдена по ударам вглубь России

В СМИ появилась информация о том, что президент США Джо Байден разрешил применение американского оружия вглубь России. Ранее подобные сведения поступали и в отношении Франции, однако теперь дипломаты заявляют, что на данный момент никаких решений не принято.

Более того, лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал решение президента Байдена разрешить Киеву использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.