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Новости

18 ноября, 21:30

Политика

Расстрел российских пленных на Украине не останется безнаказанным – МИД РФ

Расстрел российских пленных на Украине не останется безнаказанным – МИД РФ

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Все причастные к расстрелу российских пленных на Украине будут установлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, от возмездия не уйдет никто из виновных в этом преступлении.

18 ноября в интернете распространились видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться, те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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