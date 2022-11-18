Расстрел российских пленных на Украине не останется безнаказанным – МИД РФ

Все причастные к расстрелу российских пленных на Украине будут установлены, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, от возмездия не уйдет никто из виновных в этом преступлении.

18 ноября в интернете распространились видео, на котором запечатлено, как солдаты ВСУ вынуждают российских военных сдаться, те бросают оружие, а затем их укладывают на землю и расстреливают. На кадрах, записанных с дрона, видно как минимум 12 тел в форме ВС РФ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.