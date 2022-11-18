США сообщили об ограниченном количестве запасов оружия для поставок на Украину – СМИ

У США заканчиваются запасы оружия для поставок на Украину. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американских чиновников.

По данным СМИ, среди систем вооружений особую обеспокоенность вызывают артиллерийские боеприпасы и переносные зенитные ракеты Stinger. В Штатах не производили такого количества материалов, которое необходимо для поддержания продолжительного конфликта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.