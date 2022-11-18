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09:45

Политика

США сообщили об ограниченном количестве запасов оружия для поставок на Украину – СМИ

США сообщили об ограниченном количестве запасов оружия для поставок на Украину – СМИ

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У США заканчиваются запасы оружия для поставок на Украину. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на американских чиновников.

По данным СМИ, среди систем вооружений особую обеспокоенность вызывают артиллерийские боеприпасы и переносные зенитные ракеты Stinger. В Штатах не производили такого количества материалов, которое необходимо для поддержания продолжительного конфликта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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