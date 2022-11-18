Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:45

Политика

Гаагский суд вынес вердикт по делу о сбитом малазийском самолете

Гаагский суд вынес вердикт по делу о сбитом малазийском самолете

Совфед предложил заморозить активы бизнесменов, покинувших РФ после 24 февраля

Польша заявила об отсутствии следов падения второй ракеты

Международное агентство по атомной энергии призвало РФ покинуть территорию ЗАЭС

Новости часа: Турция потребовала арестовать 17 человек по делу о теракте в Стамбуле

Новости часа: результаты дальнейшего расследования по MH17 объявят весной

МИД РФ назвало решение Гааги по делу боинга МН17 политическим заказом

Новости часа: бойцы ДНР взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Ясиноватой

Новости часа: РФ сожалеет, что суд Гааги пренебрег беспристрастностью по делу MH17 – МИД

Новости часа: ЦБ РФ будет взимать комиссию за трансграничные переводы в рамках СБП

Гаагский суд вынес вердикт по делу о сбитом малазийском самолете. Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко, заочно признали виновными в уничтожении самолета Boeing 777 и приговорили к пожизненному заключению.

Российские власти не признают решение суда Гааги, потому что эксперты РФ были отстранены от расследования катастрофы. Ранее в МИД России приговор назвали политическим заказом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикапроисшествияза рубежомвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика