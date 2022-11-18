Гаагский суд вынес вердикт по делу о сбитом малазийском самолете. Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко, заочно признали виновными в уничтожении самолета Boeing 777 и приговорили к пожизненному заключению.

Российские власти не признают решение суда Гааги, потому что эксперты РФ были отстранены от расследования катастрофы. Ранее в МИД России приговор назвали политическим заказом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.