В Госдуме напомнили о праве отказаться от участия в субботнике на работе
В Госдуме напомнили о праве отказаться от участия в субботнике на работе. В ведомстве отметили, что начальство не в праве заставить работника выйти на уборку, если это не прописано в трудовом договоре.
Депутаты подчеркнули, что все, что не прописано в нормативных документах является самодеятельностью. Работник может согласиться на общественные работы, а может и отказаться.
