18 октября, 08:30

Политика

В Госдуме напомнили о праве отказаться от участия в субботнике на работе

В Госдуме напомнили о праве отказаться от участия в субботнике на работе. В ведомстве отметили, что начальство не в праве заставить работника выйти на уборку, если это не прописано в трудовом договоре.

Депутаты подчеркнули, что все, что не прописано в нормативных документах является самодеятельностью. Работник может согласиться на общественные работы, а может и отказаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

