18 октября, 09:15

Новости мира: Будапешт выразил готовность обеспечить безопасность встречи Путина и Трампа

Путин поздравил коллектив телеканала RT с 20-летием

Зеленский опоздал на встречу Трампом в Белом доме

Эксперты предположили, как борт Путина может полететь в Венгрию

Политолог рассказала, почему для саммита РФ и США выбрали именно Венгрию

Путин обсудил с Орбаном предстоящие переговоры с Трампом в Венгрии

Сергей Лавров и Марко Рубио проведут телефонные переговоры 17 октября

"Новости дня": в Госдуме рассмотрят законопроект о штрафах за отсутствие страховки

ВС РФ заняли выгодные рубежи и позиции в ДНР

Новости мира: один человек погиб во время массовых протестов в Перу

Будапешт выразил готовность обеспечить полную безопасность встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Венгрии уже объявил о формировании организационного комитета. Лидеры России и США обсудят урегулирование украинского конфликта, а также дальнейшее экономическое сотрудничество. Саммит двух стран может пройти в ближайшие две недели.

Черногория собирается ввести визы для россиян. Это пообещал сделать президент, так как страна стремится вступить в Евросоюз. Визовые правила хотят привести в соответствие с европейскими.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политиказа рубежомвидеоДмитрий Козачинский

