Новости мира: Будапешт выразил готовность обеспечить безопасность встречи Путина и Трампа

Будапешт выразил готовность обеспечить полную безопасность встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Венгрии уже объявил о формировании организационного комитета. Лидеры России и США обсудят урегулирование украинского конфликта, а также дальнейшее экономическое сотрудничество. Саммит двух стран может пройти в ближайшие две недели.

Черногория собирается ввести визы для россиян. Это пообещал сделать президент, так как страна стремится вступить в Евросоюз. Визовые правила хотят привести в соответствие с европейскими.

