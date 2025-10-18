18 октября, 09:15Политика
Новости мира: Будапешт выразил готовность обеспечить безопасность встречи Путина и Трампа
Будапешт выразил готовность обеспечить полную безопасность встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Премьер-министр Венгрии уже объявил о формировании организационного комитета. Лидеры России и США обсудят урегулирование украинского конфликта, а также дальнейшее экономическое сотрудничество. Саммит двух стран может пройти в ближайшие две недели.
Черногория собирается ввести визы для россиян. Это пообещал сделать президент, так как страна стремится вступить в Евросоюз. Визовые правила хотят привести в соответствие с европейскими.
