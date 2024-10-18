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18 октября, 22:15

Политика

95 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории

95 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории

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С подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что сейчас все солдаты находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также российским бойцам предоставлена возможность связаться со своими родственниками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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