18 октября, 22:15Политика
95 российских военных возвращены с подконтрольной Киеву территории
С подконтрольной Киеву территории возвращены 95 российских военнослужащих, взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что сейчас все солдаты находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Также российским бойцам предоставлена возможность связаться со своими родственниками.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.