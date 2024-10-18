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18 октября, 16:45

Политика

Трамп вновь поставил под сомнение расовую принадлежность Харрис

Трамп вновь поставил под сомнение расовую принадлежность Харрис

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Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп в ходе подкаста у консерватора Патрика Бет-Дэвида вновь поставил под сомнение расовую и этническую принадлежность вице-президента Штатов Камалы Харрис. Он посоветовал ее штабу напомнить гражданам страны о том, что Харрис – индианка.

Во время беседы Трамп также упомянул украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его "одним из величайших торгашей" в истории. Экс-глава Америки подчеркнул, что Зеленский может собой гордиться, так как "откусить" такой кусок из бюджета Штатов удается не каждому. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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