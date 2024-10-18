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Новости

18 октября, 13:00

Политика

Новости мира: Трамп возложил на Зеленского ответственность за начало конфликта на Украине

Новости мира: Трамп возложил на Зеленского ответственность за начало конфликта на Украине

Новости мира: Израиль заявил о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара

ВС РФ разгромила подразделения 10 бригад ВСУ в Курской области

Западные СМИ отреагировали на представленный Зеленским "план победы"

ГД приняла проект о запрете пропаганды чайлдфри

Зеленский дал Западу три месяца, чтобы одобрить его "план победы"

Владимир Зеленский представил лидерам стран Запада свой "план победы"

Госдума приняла в I чтении проект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

Группировка ВС РФ "Север" уничтожила бронетехнику ВСУ в Курской области

В США заявили, что в "плане победы" Зеленского нет стратегического наполнения

Кандидат в президенты США Дональд Трамп возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за начало конфликта. Также он отметил, что для урегулирования нужно заключить справедливую сделку для всех сторон, но ее условия не назвал.

В турецкой провинции Аксарай перевернулся автобус с японскими туристами. Погибли 4 человека, еще 20 пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Житель Флориды привязал свою собаку к забору во время урагана и уехал. Видео с белым бультерьером, который стоял по грудь в воде и не мог сдвинуться с места, появилось в Сети. Напуганного питомца спас патрульный полицейский. Сейчас пес находится в безопасности, ему ищут новых хозяев. 23-летнего хозяина задержали и предъявили обвинения в жестоком обращении с животными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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