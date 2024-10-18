Новости мира: Трамп возложил на Зеленского ответственность за начало конфликта на Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп возложил на президента Украины Владимира Зеленского ответственность за начало конфликта. Также он отметил, что для урегулирования нужно заключить справедливую сделку для всех сторон, но ее условия не назвал.

В турецкой провинции Аксарай перевернулся автобус с японскими туристами. Погибли 4 человека, еще 20 пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением.

Житель Флориды привязал свою собаку к забору во время урагана и уехал. Видео с белым бультерьером, который стоял по грудь в воде и не мог сдвинуться с места, появилось в Сети. Напуганного питомца спас патрульный полицейский. Сейчас пес находится в безопасности, ему ищут новых хозяев. 23-летнего хозяина задержали и предъявили обвинения в жестоком обращении с животными.

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