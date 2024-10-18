Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 07:00

Политика

Новости мира: Израиль заявил о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Новости мира: Израиль заявил о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара

ВС РФ разгромила подразделения 10 бригад ВСУ в Курской области

Западные СМИ отреагировали на представленный Зеленским "план победы"

ГД приняла проект о запрете пропаганды чайлдфри

Зеленский дал Западу три месяца, чтобы одобрить его "план победы"

Владимир Зеленский представил лидерам стран Запада свой "план победы"

Госдума приняла в I чтении проект о запрете публичной пропаганды чайлдфри

Группировка ВС РФ "Север" уничтожила бронетехнику ВСУ в Курской области

В США заявили, что в "плане победы" Зеленского нет стратегического наполнения

Новости мира: предвыборная гонка за пост президента США вышла на финишную прямую

Израиль заявил о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара. В качестве доказательства государство приводит кадры, снятые с беспилотника. На них, как утверждают израильские военные, – последние минуты жизни Синвара. Мужчина сидит в кресле и в какой-то момент бросает в коптер предмет, похожий на палку, после чего запись обрывается. Несмотря на произошедшее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в Газе продолжится.

Тем временем сильные дожди накрыли Европу, что привело к наводнениям сразу в нескольких странах. Так, во Франции из-за разгула стихии объявили красный уровень угрозы, власти закрыли школы и детские сады. До тысячи человек были эвакуированы спасательными службами. В Италии в одном из городов мост превратился в водопад.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомобществопогодавидеоМаксим ШаманинНика Караваева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика